Judocas de Três Lagoas se destacam em festivais e competições

O judô três-lagoense vive um momento de crescimento e reconhecimento. Atletas atendidos pelo projeto social da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), vêm se destacando em festivais e campeonatos regionais, levando o nome de Três Lagoas ao pódio.
Projeto forma atletas e cidadãos
O projeto, que funciona no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha, atende crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, incluindo alunos com autismo e laudos especiais, reforçando o caráter inclusivo da modalidade.
“Estamos há dois anos com o projeto na Sejuvel, e ele é totalmente gratuito. Nosso foco é a formação integral, social e também competitiva dos alunos”, explicou o sensei Fernando Caldeira Modesto, responsável pelo treinamento.
Com 35 anos de experiência no judô e faixa preta, o professor destacou a importância de unir esporte e disciplina.
“Como fui atleta desde os cinco anos, sei o quanto o judô transforma vidas. Muitos pais relatam melhora no comportamento dos filhos em casa e na escola. A filosofia do judô ensina respeito, autocontrole e amizade”, afirmou.
Título em Andradina e novas competições
Os judocas de Três Lagoas conquistaram recentemente o título geral do 1º Campeonato Tomodachi de Judô, realizado em Andradina (SP), e participaram de um festival em Santo Anastácio, voltado à integração e ao incentivo à prática esportiva.
“O objetivo é preparar nossos alunos para os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, com possibilidade de classificação para o Brasileiro e até para o Mundial”, completou o sensei.
Expansão e novas modalidades
O sucesso do projeto motivou a abertura de uma nova turma de judô, com início no dia 20 de outubro de 2025, além da inclusão da modalidade wrestling.
“As inscrições são feitas diretamente na Sejuvel, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Basta que o aluno esteja matriculado em uma escola, pois o foco é justamente a formação estudantil e esportiva”, explicou Fernando.
O projeto é identificado pelo nome “Jitakuei”, termo japonês que significa amizade e prosperidade mútua, um dos princípios filosóficos do judô.
Esporte e inclusão
Mais do que formar atletas, o projeto da Sejuvel mostra como o esporte é uma ferramenta de inclusão social e transformação.
“O judô é um esporte olímpico, mas, acima de tudo, é um instrumento de educação e cidadania. Nosso trabalho é preparar esses jovens para o tatame e para a vida”, concluiu o sensei Fernando.