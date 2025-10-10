Judocas de Três Lagoas se destacam em festivais e competições

O judô três-lagoense vive um momento de crescimento e reconhecimento. Atletas atendidos pelo projeto social da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), vêm se destacando em festivais e campeonatos regionais, levando o nome de Três Lagoas ao pódio.

Projeto forma atletas e cidadãos

O projeto, que funciona no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha, atende crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, incluindo alunos com autismo e laudos especiais, reforçando o caráter inclusivo da modalidade.

“Estamos há dois anos com o projeto na Sejuvel, e ele é totalmente gratuito. Nosso foco é a formação integral, social e também competitiva dos alunos”, explicou o sensei Fernando Caldeira Modesto, responsável pelo treinamento.

Com 35 anos de experiência no judô e faixa preta, o professor destacou a importância de unir esporte e disciplina.

“Como fui atleta desde os cinco anos, sei o quanto o judô transforma vidas. Muitos pais relatam melhora no comportamento dos filhos em casa e na escola. A filosofia do judô ensina respeito, autocontrole e amizade”, afirmou.

Título em Andradina e novas competições

Os judocas de Três Lagoas conquistaram recentemente o título geral do 1º Campeonato Tomodachi de Judô, realizado em Andradina (SP), e participaram de um festival em Santo Anastácio, voltado à integração e ao incentivo à prática esportiva.