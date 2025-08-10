Judocas três-lagoenses voltam a se destacar no Estadual

Willian Garcete Benites, de 22 anos, faixa amarela, e Ana Lívia Gomes de Almeida, de 11 anos, faixa cinza — ambos atletas da Associação Vital Força de Judô, de Três Lagoas — conquistaram medalha de ouro durante a 9ª Etapa do Circuito Estadual, disputada em Corumbá. Além das duas medalhas de ouro, a equipe três-lagoense conquistou ainda duas medalhas de bronze.
O judô de Três Lagoas foi um dos mais fortes do estado até 2002. Depois disso, a modalidade viveu um apagão, mas agora está de volta e colocando atletas no lugar mais alto do pódio.
Tanto é que a judoca Manuela Bento de Souza, de 12 anos, está classificada para o Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13, que será disputado em outubro, em João Pessoa (PB).
Os próximos desafios dos judocas três-lagoenses são em Andradina (SP), neste final de semana, e, nos dias 15 e 16 de agosto, os atletas viajam para a Capital, onde disputam o XIII Torneio Rocha Interestadual de Judô, válido pela 10ª Etapa do Circuito Estadual de Judô.