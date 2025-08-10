Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Ouro

Judocas três-lagoenses voltam a se destacar no Estadual

Atletas Willian e Lívia conquistaram medalhas

Israel Espíndola

Atletas Willian e Lívia conquistaram medalhas. Foto: Divulgação/Assessoria.
Atletas Willian e Lívia conquistaram medalhas. Foto: Divulgação/Assessoria.

Willian Garcete Benites, de 22 anos, faixa amarela, e Ana Lívia Gomes de Almeida, de 11 anos, faixa cinza — ambos atletas da Associação Vital Força de Judô, de Três Lagoas — conquistaram medalha de ouro durante a 9ª Etapa do Circuito Estadual, disputada em Corumbá. Além das duas medalhas de ouro, a equipe três-lagoense conquistou ainda duas medalhas de bronze.

O judô de Três Lagoas foi um dos mais fortes do estado até 2002. Depois disso, a modalidade viveu um apagão, mas agora está de volta e colocando atletas no lugar mais alto do pódio.

Notícias Relacionadas

Tanto é que a judoca Manuela Bento de Souza, de 12 anos, está classificada para o Campeonato Brasileiro de Judô Sub-13, que será disputado em outubro, em João Pessoa (PB).

Os próximos desafios dos judocas três-lagoenses são em Andradina (SP), neste final de semana, e, nos dias 15 e 16 de agosto, os atletas viajam para a Capital, onde disputam o XIII Torneio Rocha Interestadual de Judô, válido pela 10ª Etapa do Circuito Estadual de Judô.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos