110 anos de Três Lagoas: Jupiá é o berço de histórias e resistência às margens do Rio Paraná

Na comemoração dos 110 anos de Três Lagoas, celebrados no dia 15 de junho, uma série de reportagens especiais contando a história de bairros que ajudaram a construir a identidade da cidade, serão exibidas nos programas jornalísticos da TVC e Rádio Cultura FM, e publicadas no JPnews. E a primeira reportagem é sobre o Jupiá — onde o passado resiste em cada rua, em cada lembrança dos moradores mais antigos e no curso eterno do Rio Paraná.

Formado às margens do rio, o bairro nasceu da pesca artesanal e da simplicidade das famílias que ali fincaram raízes. Nos anos 1950 e 1960, a chamada “Prainha” era ponto de lazer, trabalho e sustento. Seu Adamastor Carlos da Silveira, morador há mais de 60 anos, lembra bem da antiga vila dos pescadores. “Era uma viela com casas para cima e para baixo. Meu pai construiu um barraquinho ali. A gente vivia da beira do rio. Vendia pão, trocava coisas, tudo simples, mas cheio de vida”, recorda.

A travessia do trem de passageiros pela ponte Francisco de Sá, construída em 1926, também marcou a história do Jupiá. As crianças da vila se reuniam apenas para ver o trem passar. O trecho, hoje desativado, é uma lembrança viva do tempo em que o progresso cortava os trilhos da esperança.

Mas nem tudo era tranquilidade. As enchentes constantes forçavam os moradores a deixar suas casas. Famílias inteiras se refugiavam em barracas do Exército. O aposentado Adamastor conta que a água invadiu até as partes mais altas da vila. Foi então que, após indenizações e realocações, muitos receberam terrenos e passaram a viver no local onde hoje é o atual Jupiá. “Eles indenizaram quem tinha casa lá embaixo e deram terreno aqui. Era tudo areia. A gente ia de bicicleta pela linha do trem, porque não afundava, relembra ele.

Com o tempo, o progresso veio. O bairro foi asfaltado, recebeu escola, unidade de saúde e até uma agência dos Correios — a única instalada em bairro fora do centro urbano. Quem toma conta da agência é Rosângela de Sousa Faria, que conhece cada família pelo nome. “Aqui são muitas famílias grandes. Então organizo tudo por pastas, com o nome de cada uma. O morador vem e leva a correspondência da família inteira”, explica.

A escola, que funcionava no mesmo prédio onde hoje está a agência, tinha apenas até a 4ª série. O sino era um pedaço de trilho amarrado com arame. Ao som metálico, os alunos faziam fila.