Justiça condena ex-prefeito Angelo Guerreiro por improbidade administrativa

Justiça de Três Lagoas condenou o ex-prefeito Angelo Guerreiro por improbidade administrativa em um processo que envolve contratos milionários para a coleta de lixo e operação do aterro sanitário da cidade. A sentença foi assinada pela juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da Vara de Fazenda Pública e Registros Públicos de Três Lagoas.

De acordo com a decisão, a gestão do ex-prefeito firmou contratos emergenciais sucessivos com a mesma empresa, responsável pela coleta de lixo e operação do aterro sanitário. A empresa é a Financial Construtora Industrial Ltda., que teria sido contratada sem o devido processo licitatório, desrespeitando o prazo máximo de 180 dias previsto na Lei de Licitações.

Os valores teriam ultrapassado a marca de R$ 9,6 milhões, entre os anos de 2017 e 2020. Segundo o Ministério Público Estadual, houve favorecimento à empresa, mesmo diante de propostas mais vantajosas apresentadas por concorrentes. Depoimentos colhidos no processo indicam, inclusive, que documentos técnicos de empresas rivais foram apagados para justificar a manutenção do contrato. Outro ponto destacado na decisão judicial foi um aditivo assinado em 2017, pelo então prefeito e elevou o contrato em mais 6,7%.