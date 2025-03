Justificativa de ausência no Encceja 2024 começa na segunda-feira

Os interessados em participar gratuitamente do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2025 e que faltaram à edição anterior devem justificar a ausência entre 17 e 28 de março. O prazo foi definido no edital divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta quarta-feira (12).

O exame é gratuito para quem não faltou em edições anteriores ou para aqueles que justificarem a ausência. O resultado da solicitação será divulgado em 7 de abril. Quem não justificar ou tiver o pedido reprovado precisará pagar uma taxa de R$ 40, com boleto disponível no sistema de inscrição, que deve ser quitado até 7 de maio.

Sobre o Encceja

O exame avalia as competências de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada. Para participar, é necessário ter pelo menos 15 anos completos para a certificação do ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. Quem tem mais de 18 anos pode fazer diretamente a prova do ensino médio sem precisar do certificado do ensino fundamental.

As provas da edição de 2025 serão aplicadas em 3 de agosto em todos os estados e no Distrito Federal. O exame é organizado pelo Inep, mas a emissão dos certificados e declarações de proficiência é responsabilidade das secretarias estaduais de Educação e institutos federais que aderirem ao programa.

Inscrições e Atendimento Especializado