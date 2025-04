Karateca Thomas Ryu Kobayashi ganha destaque ao representar Três Lagoas na Sérvia

O jovem karateca Thomas Ryu Kobayashi, da Associação Zanon de Karatê (AZK), participou do Mundial Escolar de Karatê – Gymnasiade U15 2025, realizado entre os dias 4 e 14 de abril na cidade de Zlatibor, na Sérvia. Competindo na categoria Shiai Kumite até 58 kg (14 a 15 anos), Thomas enfrentou adversários de alto nível técnico e encarou também desafios climáticos: com temperaturas chegando a 8 graus negativos, o frio extremo acabou influenciando seu desempenho.

Apesar das adversidades, o atleta venceu a primeira luta, no segundo confronto, acabou sendo superado, encerrando a participação na competição. Para o técnico Sensei Zanon, a experiência foi extremamente positiva. “O Thomas teve um ótimo início, mas o frio realmente foi um obstáculo. Ainda assim, estamos muito orgulhosos dele. Acreditamos muito no seu potencial e temos certeza de que ele terá um futuro brilhante no karatê. Foi uma vivência única, que proporcionou muito aprendizado, principalmente em relação à cultura, aos costumes e ao clima tão diferentes da nossa região”, destacou o treinador.