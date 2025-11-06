Karatecas de Três Lagoas conquistam ouro no Campeonato Brasileiro e levam cidade ao topo do pódio nacional

Dois jovens talentos de Três Lagoas brilharam no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado em João Pessoa (PB). Os atletas Thomas Ryu Kobayashi e Davi Lucas Costa Alves conquistaram medalhas de ouro, colocando o nome da cidade entre os destaques da competição.

De volta a Três Lagoas, o karateca Thomas Ryu Kobayashi exibiu orgulhoso as duas medalhas conquistadas — ouro no Campeonato Brasileiro e ouro no Campeonato Estudantil, ambos realizados na capital paraibana.

Com o novo título, Thomas se tornou bicampeão brasileiro na categoria Kata, consolidando-se como uma das principais promessas do karatê sul-mato-grossense.

“Foi uma sensação muito boa, gratificante. No ano passado fiquei em quinto lugar, mas treinei muito e consegui dar a volta por cima. Essa medalha representa todo o esforço que fiz durante o ano”, contou o atleta.

Mesmo após resultados abaixo do esperado em torneios internacionais como o Sul-Americano e o Pan-Americano, o jovem manteve o foco e superou as dificuldades. Em João Pessoa, ele competiu nas modalidades Kata e Shiai Kumite, conquistando o topo nas duas disputas.