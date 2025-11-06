Veículos de Comunicação
Arte Marcial

Karatecas de Três Lagoas conquistam ouro no Campeonato Brasileiro e levam cidade ao topo do pódio nacional

A trajetória de Thomas e Davi mostra que o karatê vai muito além das medalhas

Pedro Tergolino

Os atletas Thomas Ryu Kobayashi e Davi Lucas Costa Alves conquistaram medalhas de ouro, colocando o nome da cidade entre os destaques da competição. Foto: Reprodução/TVC HD.

Dois jovens talentos de Três Lagoas brilharam no Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado em João Pessoa (PB). Os atletas Thomas Ryu Kobayashi e Davi Lucas Costa Alves conquistaram medalhas de ouro, colocando o nome da cidade entre os destaques da competição.

De volta a Três Lagoas, o karateca Thomas Ryu Kobayashi exibiu orgulhoso as duas medalhas conquistadas — ouro no Campeonato Brasileiro e ouro no Campeonato Estudantil, ambos realizados na capital paraibana.

Com o novo título, Thomas se tornou bicampeão brasileiro na categoria Kata, consolidando-se como uma das principais promessas do karatê sul-mato-grossense.

“Foi uma sensação muito boa, gratificante. No ano passado fiquei em quinto lugar, mas treinei muito e consegui dar a volta por cima. Essa medalha representa todo o esforço que fiz durante o ano”, contou o atleta.

Mesmo após resultados abaixo do esperado em torneios internacionais como o Sul-Americano e o Pan-Americano, o jovem manteve o foco e superou as dificuldades. Em João Pessoa, ele competiu nas modalidades Kata e Shiai Kumite, conquistando o topo nas duas disputas.

“São modalidades bem diferentes. Treinei muito o Kata e depois precisei me concentrar no Kumite, foi desafiador, mas deu certo”, explicou.

Inspirado em Thomas, o pequeno Davi Lucas Costa Alves, de 9 anos, também subiu ao pódio. Ele conquistou ouro no Campeonato Brasileiro e prata no Estudantil, mostrando que a nova geração do karatê três-lagoense vem forte.

“Foi bem legal a segunda vez. Ano retrasado eu não tinha conseguido, mas agora vim mais forte”, disse Davi.

O garoto pratica karatê há três anos e tem em Thomas Ryu sua principal referência.

“Ele é minha inspiração desde o começo, quando entrei no karatê”, afirmou.

A trajetória de Thomas e Davi mostra que o karatê vai muito além das medalhas. Ambos representam a disciplina, o respeito e a superação que o esporte ensina desde cedo.

As conquistas reforçam o nome de Três Lagoas no cenário esportivo nacional e inspiram novos jovens a seguirem o caminho do esporte com foco e determinação.

