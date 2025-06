Kezia e Clara são campeãs invictas no vôlei de praia

As atletas Kezia Rafaela e Clara Ventania, do vôlei de praia, conquistaram o título de campeãs dos Jogos Estudantis da Juventude de Mato Grosso do Sul, de forma invicta.

Durante o campeonato, as meninas de Três Lagoas venceram as cinco partidas contra Nova Alvorada do Sul, Ponta Porã, Fátima do Sul, Rio Brilhante, Nova Andradina e, na final, Campo Grande.

Com o título estadual, as jovens irão representar Mato Grosso do Sul na etapa nacional, que será realizada na capital, Brasília, entre os dias 10 e 25 de setembro.

Sem descanso, Kezia Rafaela e Clara Ventania estão se acostumando com os períodos longe de casa, da família e dos amigos. Na última quarta-feira (4), elas embarcaram para Campo Grande, onde já disputam a 2ª Etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia, nas categorias Sub-17, Sub-19 e adulto.

Vale ressaltar que a dupla de Três Lagoas, Kezia Rafaela e Clara Ventania, está entre as 10 melhores do vôlei de praia. “Nós estamos construindo um time para ser forte e imbatível e, quanto mais rodagem, ou seja, mais jogos, jogando em casa ou fora, elas vão melhorando dentro de quadra. Nossa meta era conquistar essa vaga para os Jogos Escolares da Juventude Nacional. Conseguimos. Agora, é ir em busca do ouro”, explicou a técnica Ana Rita Muniz.