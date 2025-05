Ladra condenada por roubo em 2023 é presa pelo SIG após ordem judicial

Policiais civis da Sessão de Investigações Gerais (SIG) realizaram, nesta quinta-feira (15), a prisão de uma mulher de 42 anos, em cumprimento a uma ordem judicial. Ela foi condenada pelo crime de roubo qualificado mediante grave ameaça, em Três Lagoas (MS).

Segundo nota da Polícia Civil, o crime ocorreu em 2023, quando a mulher, acompanhada de um homem, teria praticado um assalto armado com faca. A dupla rendeu a vítima em frente à residência dela, no momento em que retornava do trabalho, e anunciou o roubo, levando dinheiro e objetos pessoais.