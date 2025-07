Ladrão armado com faca assalta conveniência no bairro Jardim Primaveril

Uma conveniência foi alvo de assalto, no bairro Jardim Primaveril, em Três Lagoas, quando um homem armado com uma faca e uma camiseta amarrada na cabeça invadiu o local e anunciou o roubo. Ele levou aproximadamente R$ 300 do caixa e fugiu em seguida em uma motocicleta. O roubo ocorreu na noite de sexta-feira (4).

Após o crime, familiares do suspeito compareceram ao estabelecimento, pediram desculpas ao proprietário e informaram que pretendem ressarcir o prejuízo. Eles afirmaram não compactuar com ações criminosas e disseram que o homem está morando com eles há menos de um ano, vindo do estado de Santa Catarina, e vivendo de favor na residência.