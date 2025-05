Ladrão é preso pela PM após furtar picanha em supermercado

A Polícia Militar prendeu um homem, de 31 anos, suspeito de furtar 12 peças de picanha de um atacadista. O fato ocorreu no sábado (3), na avenida Ranulpho Marques Leal, na saída para São Paulo, em Três Lagoas (MS).

Segundo informações, ele foi flagrado pelas câmeras de segurança escondendo as carnes dentro da calça e saindo do local sem efetuar o pagamento. A Polícia Militar foi acionada e localizou o suspeito em um bar, no bairro Vila Piloto, nas proximidades do local do crime.