Ladrão entra no estacionamento do Fórum e furta bicicleta

Um ladrão, não se importando com a grande movimentação e nem com o local, realizou um furto de uma bicicleta aro 29, na tarde desta terça-feira (25), na rua Eng. Elviro Mário Mancini, dentro do Fórum em Três Lagoas.

Era por volta de 14h30, e um grupo de funcionários do Fórum, adentravam pelo portão da garagem, quando o criminoso, aproveitando a distração das pessoas, veio caminhando tranquilamente pela calçada, entrou pela garagem do Fórum, foi até a bicicleta, que estaria destrancada, e foi embora calmamente, mesmo sabendo que estava sendo filmado e que, o furto estaria sendo praticado, dentro do prédio que representa a justiça, em nossa cidade.