Ladrão furta moto em plena luz do dia próximo a Esplanada NOB

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um ladrão furtou uma motocicleta Honda XRE 300, de cor vermelha, na tarde desta terça-feira (25), na rua José Ribeiro de Sá Carvalho, próximo a Esplanada NOB, região central de Três Lagoas.

Nas imagens, o criminoso surge vindo da rua Manoel Pedro de Campos, localizada a cerca de 30 metros do local do furto. Usando capacete, ele se aproxima da moto estacionada e, com o auxílio de uma chave mixa, tenta destravar o veículo. Na primeira tentativa, no entanto, não consegue ligá-lo.