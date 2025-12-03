Ladrão invade e furta loja no Centro de Três Lagoas

Um furto registrado na noite de sábado (29), por volta das 19h, voltou a preocupar comerciantes do Centro de Três Lagoas.

O ladrão entrou no estabelecimento pelo teto, mesmo com a loja equipada com sistema completo de monitoramento. Para tentar não ser identificado, o suspeito colocou um saco plástico na cabeça, porém acabou tendo o rosto captado por outra câmera do lado de fora.

Dentro da loja, ele foi direto aos itens de maior valor, levando relógios, carregadores, fones, powerbanks e acessórios. Em um dos ângulos é possível ver o momento em que o criminoso cai do forro antes de recolher os produtos.

A gerente, Camila Scarpari, que havia passado pela loja no domingo à noite, percebeu que algo estava errado ao notar prateleiras vazias e itens revirados.

“Quando cheguei, vi que as prateleiras estavam vazias. Achei estranho, porque estávamos mexendo em algumas capinhas, mas depois percebi que faltavam relógio, powerbank, fone… faltava tudo. Puxei as câmeras e vi o ‘bonitão’”, contou.

Ela registrou boletim de ocorrência e entregou as imagens à Polícia Civil, que agora investiga o caso.