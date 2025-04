Ladrões roubam celular e documentos de pedestre na Praça dos Ferroviários

A Polícia Militar foi acionada e, rapidamente, iniciou rondas na região à procura dos suspeitos, mas até o momento não conseguiram localizá-los. O roubo é um dos casos que chamou a atenção das autoridades locais, que alertam para o aumento de crimes desse tipo na área central da cidade.

A vítima está colaborando com as investigações, fornecendo descrições dos suspeitos para que a polícia possa identificar e prender os responsáveis pelo crime. A situação ainda está em andamento, e a polícia solicita que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato com a delegacia.