Lançamento da pedra fundamental da Arauco marca início do maior projeto de celulose do mundo em Inocência

Inocência viveu um momento histórico nesta quarta-feira (9) com o lançamento da pedra fundamental da nova unidade de celulose da Arauco. A solenidade, marcada pela presença de autoridades nacionais e estaduais, simboliza o pontapé inicial do Projeto Sucuriú — o maior empreendimento de celulose do mundo construído em etapa única, com investimento estimado em US$ 4,6 bilhões (mais de R$ 25 bilhões).

Participaram do evento o presidente da República em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin; a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet; a senadora Tereza Cristina; o governador Eduardo Riedel; dos diretores da Arauco, do prefeito de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos (Toninho da Cofap); além de deputados federais e estaduais, entre outras autoridades.

Prevista para entrar em operação no fim de 2027, a nova planta terá capacidade anual de produção de 3,5 milhões de toneladas de celulose de fibra curta, ocupando uma área de 3.500 hectares a cerca de 50 quilômetros do centro de Inocência. Ao atingir o pico das obras, o empreendimento deve gerar 14 mil empregos, além de manter 6 mil empregos diretos e indiretos em sua operação.

A expectativa é que o projeto provoque um impacto significativo nas áreas industrial, florestal e logística de toda a região, que contará com o plantio de 400 mil hectares de eucaliptos destinados à fabricação da celulose. A unidade também produzirá 400 megawatts de energia a partir de biomassa, suficiente para abastecer seu consumo interno e ainda injetar excedente no sistema nacional.

Durante seu discurso, Alckmin destacou o bom momento da indústria nacional e o avanço promovido pelo programa Nova Indústria Brasil. “Em 2022, o Brasil estava em 70º lugar no mundo na indústria e, no ano passado, chegou a 25º. Nós ganhamos 45 posições. Hoje, aqui em Inocência, temos o maior projeto do mundo de celulose em uma única etapa, R$ 25 bilhões de investimentos”, frisou.

A ministra Simone Tebet enalteceu o simbolismo do momento. “Hoje nós estamos diante do lançamento, não da pedra fundamental, mas da árvore fundamental, nesse maciço florestal. É isso que nós queremos e precisamos do nosso povo. Plantamos sementes que outros irão colher.”