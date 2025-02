Lar dos Idosos busca apoio para ampliar atendimento

O Lar dos Idosos Eurípedes Barsanulpho, em Três Lagoas, enfrenta dificuldades financeiras e busca apoio do poder público para garantir o atendimento adequado aos seus residentes. Na tarde desta quarta-feira, o prefeito Cassiano Maia visitou a instituição e discutiu formas de ampliar o suporte municipal.

A convite da direção do Lar, Cassiano Maia esteve na instituição para conhecer de perto as necessidades do local. O abrigo atende 32 idosos e possui uma fila de espera com 12 pessoas. Segundo o diretor do Lar, Valdomiro Aguirre, o local necessita de fraldas geriátricas, medicamentos, alimentação e um suporte médico mais eficiente. Ele reforça que o apoio da prefeitura é essencial para melhorar as condições da instituição.

Durante a reunião, a direção do Lar solicitou aumento no repasse de recursos e ampliação do espaço para atender mais idosos. O prefeito destacou a importância da parceria entre o poder público e o terceiro setor. “A gente precisa reconhecer a realidade dos idosos e dimensionar o atendimento. O objetivo é planilhar os custos para garantir que a diária de cada idoso seja custeada de forma adequada pelo município”, afirmou Cassiano Maia.