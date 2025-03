Lar dos Idosos de Três Lagoas recebe R$ 60 mil de recurso parlamentar

O deputado estadual enfatizou a importância da iniciativa e reafirmou o compromisso com a população de Três Lagoas. “O Lar dos Idosos presta um serviço de qualidade há 70 anos, no município. Estou satisfeito em auxiliar com essa emenda”, ressaltou o Caravina.

A instituição atende atualmente 32 idosos, enquanto outros 12 aguardam na fila de espera. Segundo o diretor do Lar, Valdomiro Aguirre, há uma demanda constante por fraldas geriátricas, medicamentos e alimentos. “Ficamos satisfeitos com essa emenda, que será de grande ajuda para a instituição”, afirmou Aguirre.

O Lar dos Idosos Eurípedes Barsanulpho, em Três Lagoas, recebeu uma emenda parlamentar no valor de R$ 60 mil para a compra de materiais e equipamentos. O valor foi destinado pelo deputado estadual Pedro Arlei Caravina (PSDB), por intermédio do vereador Mário Grespan (PSB).

Casa do Trabalhador inicia quinta-feira com mais de 230 vagas disponíveis

As indicações para o repasse devem ser feitas até o dia 30 de março de 2025. Após essa etapa, a entidade apresentará o plano de trabalho e a documentação necessária para firmar o convênio. O pagamento do recurso está previsto para ocorrer até o mês de agosto.

Doações

Além do recurso parlamentar, a instituição segue contando com doações da comunidade. Quem deseja contribuir, pode entregar donativos diretamente no Lar dos Idosos, localizado na rua David Alexandria, nº 229, no bairro Interlagos, em Três Lagoas. Também é possível entrar em contato pelo número (67) 3521-1428 para agendar a retirada das doações pela equipe do local.