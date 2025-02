Lar dos Idosos e Casa da Sopa buscam apoio para manter atendimento em Três Lagoas

Durante entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta quarta-feira (26), o diretor explicou que o Lar dos Idosos enfrenta dificuldades financeiras para atender os 32 residentes atuais, além de uma fila de espera com 15 idosos. O local necessita de fraldas geriátricas, medicamentos e alimentação, além de um suporte médico mais eficiente. Uma reunião com o prefeito Cassiano Maia foi marcada para discutir formas de ampliar o atendimento e garantir apoio do poder público.

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Três Lagoas, Valdomiro Aguirre, assumiu neste ano a direção do Lar dos Idosos e da Casa da Sopa, duas instituições fundamentais para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade no município. Aguirre e sua esposa, Maria das Graças, estão à frente do trabalho voluntário, buscando melhorias e recursos para manter os serviços funcionando.

Para manter as atividades, o Lar dos Idosos e a Casa da Sopa contam com doações da comunidade e apoio de instituições. Entre as iniciativas para arrecadação de recursos, está o ‘mercatudo’, onde roupas e objetos doados são vendidos a preços acessíveis, e a campanha do quilo, que recolhe alimentos para distribuição de cestas básicas.

“Nosso trabalho é totalmente voluntário e precisa da solidariedade da população. Quem puder ajudar com doações de fraldas, alimentos ou qualquer tipo de contribuição será bem-vindo”, reforçou Aguirre.

A expectativa é que, com o apoio do poder público, seja possível ampliar o atendimento e melhorar a qualidade de vida dos idosos e das pessoas atendidas pelas instituições. A população também é incentivada a conhecer e contribuir com o trabalho desenvolvido.