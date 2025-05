LDO 2026 e prestação de contas do quadrimestre serão apresentadas em audiências públicas na Câmara

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Finanças e Controle, realizará duas audiências públicas importantes na próxima semana para discutir o planejamento e a transparência do município. O Diretor de Finanças e Controle, Reinaldo Anjos, em entrevista ao programa RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, destacou a importância da participação popular nesses eventos.

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026

A primeira audiência pública abordará a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2026, e está marcada para o dia 28 de maio, às 17h30, no plenarinho da Câmara Municipal. A LDO é uma das três peças de planejamento anual do município, juntamente com o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

O diretor explica que o planejamento da LDO é elaborado por uma equipe técnica de diversas secretarias, com base no plano de governo do prefeito. As demandas de cada secretaria são discutidas, analisadas e, em seguida, apresentadas à população por meio de audiências públicas e enquetes.

“É muito importante que a população participe e possa opinar ali dentro das questões que nós colocamos”, afirmou Anjos.

A enquete online está disponível no site da prefeitura (treslagoasms.gov.br) e também por meio de cartazes em locais públicos, permitindo que os cidadãos expressem suas prioridades e dificuldades, como a questão da iluminação pública, que tem sido alvo de muitas reclamações.

A estimativa de receita para o orçamento de 2026, prevista na LDO, está entre R$ 1,48 bilhão e R$ 1,5 bilhão. O resultado da pesquisa da enquete será apresentado durante a audiência pública do dia 28, e o projeto de lei final será enviado para a Câmara Municipal para aprovação dos vereadores antes do recesso de meio de ano.