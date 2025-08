Legislativo inicia ações do Agosto Lilás com ações voltadas ao combate à violência doméstica

A Câmara Municipal de Três Lagoas dá início, neste mês de agosto, a uma série de ações voltadas ao combate à violência doméstica e familiar, dentro da campanha nacional do Agosto Lilás. A programação será conduzida pela Procuradoria da Mulher da Casa, que tem como procuradora a vereadora Evalda Reis, e como coordenadora a servidora pública e professora, Fran Soares.



A abertura oficial da campanha será realizada nesta segunda-feira, dia 4 de agosto, às 18h30, no plenário da Câmara Municipal, com uma palestra da professora Patrícia Milani, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A docente é especialista em gênero e apresentará dados de pesquisas desenvolvidas a partir de entrevistas com mulheres do próprio município.



Além da palestra, estão previstas ações como visitas a escolas, rodas de conversa, panfletagens em espaços públicos, incluindo a Feira Central, além do diálogo direto com a comunidade, em especial com os homens. “Todos fazemos parte da solução. Trabalhar a masculinidade saudável é essencial para mudar essa realidade que, infelizmente, ainda faz parte de muitos lares”, destacou Fran Soares.



A Procuradoria da Mulher atua durante todo o ano com acolhimento, orientação e encaminhamento de mulheres vítimas de violência. O espaço foi estruturado dentro da Câmara Municipal e conta com apoio jurídico e logístico para atender as demandas recebidas. “A mulher que procurar a Procuradoria será acolhida, orientada e, se necessário, levada com segurança aos serviços especializados, como a Delegacia da Mulher (DAM), o CRAM, o Promusse, entre outros”, explicou Evalda Reis.