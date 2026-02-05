Veículos de Comunicação
Leilão Direito de Viver arrecada R$ 750 mil e reforça apoio ao Hospital de Amor

Evento solidário realizado há duas décadas em Três Lagoas registra arrecadação recorde e beneficia pacientes oncológicos atendidos em Barretos

Gisele Mendes

Leilão Direito de Viver foi realizado em novembro do ano passado, em Três Lagoas. Foto: Reprodução/TVC
Leilão Direito de Viver foi realizado em novembro do ano passado, em Três Lagoas. Foto: Reprodução/TVC

Organizadores do tradicional Leilão Direito de Viver, realizado há 20 anos em Três Lagoas, divulgaram o valor arrecadado na edição promovida em novembro do ano passado. O evento alcançou uma receita bruta de R$ 777 mil, com valor líquido aproximado de R$ 750 mil, destinado integralmente ao Hospital de Amor de Barretos, referência na América Latina em tratamento oncológico.

O Hospital de Amor atende pacientes de todo o Brasil e também oferece acolhimento aos familiares durante o tratamento. Somente de Três Lagoas, cerca de 200 pacientes são atendidos mensalmente na unidade do interior paulista.

Idealizadora do Leilão Direito de Viver, Leda Garcia comemorou o resultado, que superou as expectativas da organização. Segundo ela, a arrecadação recorde reforça o compromisso do evento com a causa. “A expectativa é de que os valores continuem crescendo nas próximas edições, ampliando ainda mais o apoio ao hospital”, destacou.

Nos últimos anos, o leilão tem superado a marca de R$ 500 mil por edição, consolidando-se como uma das principais ações solidárias do município. A expressiva arrecadação reflete a solidariedade da comunidade e o engajamento de quem contribui para garantir tratamento e esperança a pessoas que enfrentam o câncer.

