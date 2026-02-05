Leilão Direito de Viver arrecada R$ 750 mil e reforça apoio ao Hospital de Amor

Organizadores do tradicional Leilão Direito de Viver, realizado há 20 anos em Três Lagoas, divulgaram o valor arrecadado na edição promovida em novembro do ano passado. O evento alcançou uma receita bruta de R$ 777 mil, com valor líquido aproximado de R$ 750 mil, destinado integralmente ao Hospital de Amor de Barretos, referência na América Latina em tratamento oncológico.

O Hospital de Amor atende pacientes de todo o Brasil e também oferece acolhimento aos familiares durante o tratamento. Somente de Três Lagoas, cerca de 200 pacientes são atendidos mensalmente na unidade do interior paulista.