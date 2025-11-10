Leilão Direito de Viver celebra 20 anos e reforça corrente de solidariedade em Três Lagoas

Três Lagoas foi palco neste domingo (9) de um evento que há duas décadas une solidariedade, fé e amor ao próximo. O Leilão Direito de Viver, que chega à sua 20ª edição, tem como objetivo arrecadar recursos para o Hospital de Amor de Barretos, referência nacional no tratamento gratuito de pacientes com câncer.

O evento nasceu do desejo de ajudar e reuniu centenas de pessoas, no domingo. Em Três Lagoas, a iniciativa começou com a pecuarista Ledir Garcia de Souza, escolhida há vinte anos para representar o município em uma rede nacional que reúne mais de 800 cidades envolvidas na causa. Hoje, a filha dela, Leda Garcia, dá continuidade ao projeto, mantendo vivo o legado de solidariedade.

“É um momento de gratidão. Cada doação, cada lance, representa uma vida que pode ser salva”, destaca Leda Garcia.

Nesta edição, o leilão reuniu mais de 100 lotes, entre animais de alto valor genético, bezerros, touros, prendas, bicicletas, quadros e objetos de decoração. Nos últimos anos, o evento tem superado a marca de meio milhão de reais arrecadados por edição, recursos que ajudam famílias de Três Lagoas que recebem diagnóstico de câncer e precisam de suporte durante o tratamento.

Durante a pandemia, o leilão precisou se reinventar. O formato passou a contar com transmissão online pela plataforma Rural Play, o que ampliou o alcance e permitiu a participação de pessoas de várias regiões do Brasil.