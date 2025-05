Liderança: hábito ou dom natural?

Uma das perguntas que mais me fazem é: “Liderança é um hábito ou um dom natural?” Talvez seja um pouco dos dois. Mas se há uma certeza, é esta: ninguém lidera sozinho. Um líder só se torna líder quando conquista seu primeiro colaborador e seguidor. Até lá, ele é apenas mais uma pessoa com ideias, metas e desejos. E é justamente por depender de pessoas que a liderança se torna tão desafiadora, especialmente porque quem ocupa cargos de gestão, muitas vezes, evita pedir ajuda.

Após uma década à frente de empresas como McDonald’s, Instituto Foodservice Brasil (IFB), Iron Mountain Espanha, Zamp e Espaçolaser, aprendi, muitas vezes na prática, a liderar equipes e formar times vitoriosos, não sem enfrentar grandes desafios. Talvez o maior deles tenha sido lidar com as minhas próprias expectativas sobre como um líder deve ser e agir.

Lembro quando me perguntavam qual era a principal tarefa que ocupava meu tempo como CEO do McDonald’s no Brasil. Minha resposta era simples: alinhar os valores dos 60 mil colaboradores com os valores da empresa. Porque pessoas alinhadas com a organização surpreendem de forma positiva, todos os dias.

O trabalho do líder não é ter todas as respostas. É guiar um time com alto conhecimento técnico para que, juntos, encontrem o caminho mais alinhado às metas da organização. Afinal, lideramos pessoas, e pessoas mudam. Se o líder se fecha, se cristaliza, ele se torna irrelevante diante da evolução à sua volta.

Liderar exige coragem, resiliência e abertura constante para novos desafios, inclusive aqueles para os quais ainda não estamos prontos. É por isso que liderança é uma habilidade a ser cultivada todos os dias. Falhar? Todos falham. A diferença está em não se deixar definir pelas falhas, mas sim usá-las como combustível para melhorar.



Como disse Ronald Reagan: “O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas, mas sim aquele que faz com que as pessoas realizem as melhores coisas.”

*Paulo Camargo – Executivo, conselheiro de negócios, palestrante e ex-CEO de grandes empresas