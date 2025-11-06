Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Contemplados

Lista dos pré-selecionados para as 50 casas habitacionais do Jardins Violetas III é divulgada

Saiba quais famílias serão contempladas com unidades

Redação RCN67

Do total de unidades habitacionais, 10% serão destinadas a cotas especiais: 5% para idosos e 5% para pessoas com deficiência. Foto: Divulgação/Assessoria.
Do total de unidades habitacionais, 10% serão destinadas a cotas especiais: 5% para idosos e 5% para pessoas com deficiência. Foto: Divulgação/Assessoria.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Habitação, realizou na noite de ontem, 5 de novembro, a pré-seleção das 50 famílias que serão contempladas com unidades no Conjunto Habitacional Violetas III.

O evento contou com a presença do prefeito Cassiano Maia, da vice-prefeita Vera Helena, da diretora de Habitação Rafaella Marques, representantes da Câmara Municipal de Vereadores e do vice-presidente do Conselho Municipal de Habitação, Leandro Luiz Cordeiro, além da imprensa local.

A transmissão ao vivo foi realizada pelo Facebook oficial da Prefeitura de Três Lagoas (@PrefeituraTL), garantindo total transparência e acesso público ao processo. O vídeo ficará disponível para reexibição CLICANDO AQUI.

Este empreendimento é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da AGEHAB – Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul.

CRITÉRIOS UTILIZADOS

Puderam participar da pré-seleção as pessoas que realizaram a validação presencial do cadastro em 2022 e que atendiam aos seguintes requisitos:

• Residir em Três Lagoas há pelo menos 10 anos;
• Possuir renda familiar de até 1 (um) salário mínimo;
• Não ser proprietário ou usufrutuário de outro imóvel;
• Não ter sido contemplado por programas habitacionais públicos em caráter definitivo;
• Estar cadastrado no Departamento de Habitação.

Foram priorizadas as famílias que atendam aos seguintes critérios sociais:

• Presença de criança ou adolescente em idade escolar obrigatória, regularmente matriculado;
• Mulher como responsável pela unidade familiar;
• Pessoa com deficiência na composição familiar.

RESERVAS OBRIGATÓRIAS

Do total de unidades habitacionais, 10% serão destinadas a cotas especiais: 5% para idosos e 5% para pessoas com deficiência.

A Diretoria de Habitação informa que todos os pré-selecionados serão notificados para comparecer ao Departamento de Habitação, na rua Dr. Orestes Prata Tibery, 457 – Centro, dentro do prazo estipulado, levando a documentação obrigatória para comprovar as informações prestadas.

A lista completa dos 50 selecionados está disponível no link.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

