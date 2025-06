Lojas de Três Lagoas apostam na tradição e aquecem vendas com a chegada das festas juninas

O colorido das bandeirinhas, as roupas típicas e os tradicionais quitutes já tomam conta de várias lojas de Três Lagoas, atraindo a clientela e movimentando a economia local. Para os comerciantes, a expectativa é de boas vendas, principalmente de vestuário caipira, chapéus de palha e produtos típicos como doces e ingredientes para as tradicionais quadrilhas e quermesses.

Em um dos estabelecimentos especializados, os preparativos começaram com um mês de antecedência. Segundo Aline Delise, encarregada da loja, tudo está pronto para receber os clientes nesta temporada que se estende pelos meses de junho e julho.

“Estamos bem preparados, com bastante produtos. Além do vestuário e da decoração, temos também toda a linha de doces. Está tudo bem organizado, com qualidade e muita diversidade”, destacou.