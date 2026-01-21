Lotérica perde R$ 350 mil após golpe virtual em Água Clara

Uma casa lotérica localizada no município de Água Clara, em Mato Grosso do Sul, sofreu um golpe virtual que resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 350 mil. A fraude foi descoberta após movimentações financeiras irregulares, o que levou ao bloqueio automático de todos os terminais da unidade. Desde então, o estabelecimento permanece fechado.

O crime ocorreu em 12 de janeiro, quando uma funcionária realizou diversos pagamentos de boletos que, posteriormente, foram identificados como falsos. A ação foi induzida por um golpista que se passou pela proprietária do local.