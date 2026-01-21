Lotérica perde R$ 350 mil após golpe virtual em Água Clara

Uma casa lotérica localizada no município de Água Clara, em Mato Grosso do Sul, sofreu um golpe virtual que resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 350 mil. A fraude foi descoberta após movimentações financeiras irregulares, o que levou ao bloqueio automático de todos os terminais da unidade. Desde então, o estabelecimento permanece fechado.
O crime ocorreu em 12 de janeiro, quando uma funcionária realizou diversos pagamentos de boletos que, posteriormente, foram identificados como falsos. A ação foi induzida por um golpista que se passou pela proprietária do local.
A polícia disse que o caso é investigado como estelionato e que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do golpe. Ainda conforme a polícia disse, ofícios já foram encaminhados a instituições bancárias e operadoras de telefonia, com o objetivo de rastrear o caminho do dinheiro e identificar os responsáveis.
Em nota, a Lotérica Água Clara declarou ter adotado todas as medidas jurídicas cabíveis e comunicado imediatamente as autoridades, mas que, até o momento, não houve resultados concretos. A Caixa Econômica Federal informou que situações envolvendo unidades parceiras são tratadas exclusivamente pelas autoridades policiais e que a instituição colabora com as investigações em andamento.