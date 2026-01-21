Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

ESTELIONATO

Lotérica perde R$ 350 mil após golpe virtual em Água Clara

Funcionária foi induzida a pagar boletos falsos; polícia apura estelionato

Alfredo Neto

Prejuízo foi tão alto que lotérica não teve condições de reabrir as portas. Foto: Reprodução/Agência Brasil.
Prejuízo foi tão alto que lotérica não teve condições de reabrir as portas. Foto: Reprodução/Agência Brasil.

Uma casa lotérica localizada no município de Água Clara, em Mato Grosso do Sul, sofreu um golpe virtual que resultou em um prejuízo de aproximadamente R$ 350 mil. A fraude foi descoberta após movimentações financeiras irregulares, o que levou ao bloqueio automático de todos os terminais da unidade. Desde então, o estabelecimento permanece fechado.

O crime ocorreu em 12 de janeiro, quando uma funcionária realizou diversos pagamentos de boletos que, posteriormente, foram identificados como falsos. A ação foi induzida por um golpista que se passou pela proprietária do local.

A polícia disse que o caso é investigado como estelionato e que um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do golpe. Ainda conforme a polícia disse, ofícios já foram encaminhados a instituições bancárias e operadoras de telefonia, com o objetivo de rastrear o caminho do dinheiro e identificar os responsáveis.

Em nota, a Lotérica Água Clara declarou ter adotado todas as medidas jurídicas cabíveis e comunicado imediatamente as autoridades, mas que, até o momento, não houve resultados concretos. A Caixa Econômica Federal informou que situações envolvendo unidades parceiras são tratadas exclusivamente pelas autoridades policiais e que a instituição colabora com as investigações em andamento.

