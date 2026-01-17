Luz para todos

A iluminação pública ao utilizar luminárias de Led, amplia a segurança das pessoas nas vias públicas, pois ao garantir maior visibilidade evitará acidentes noturnos como colisões entre veículos e atropelamentos, principalmente, com bicicletas que transitam sem nenhuma sinalização pelas nossas ruas da cidade, além do fato de que uma grande maioria de usuários desse meio de locomoção pedala na contramão de direção pelas ruas da cidade.

A eficiência desse sistema vai gerar economia para as contas de luz para a prefeitura e para o contribuinte que paga taxa de iluminação pública. Enfim, valorizará os espaços públicos, os quais se tornarão mais atraentes para o convívio social no período noturno, proporcionando maior utilização das praças e parques, além de contribuir para o incremento do comércio local e das atividades turísticas na cidade, as quais devem ser impulsionados como ponto de atração àqueles que nos visitam. Portanto, é um estímulo para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Estamos no caminho das cidades inteligentes, seguras e sustentáveis.

Três Lagoas tem como meta a implantação em todos os postes que sustentam os cabos de energia elétrica a instalação de luminárias de Led, as quais oferecem economia de energia de até 80% em menor consumo, além de vida útil mais longa, redução de custos, assim como contribuição para inibir e reduzir os índices de criminalidade registrados na cidade, dando maior sensação de segurança aos munícipes.

A Parceria Público Privada celebrada entre o município e a empresa privada contratada, presume que não mais teremos postes com luminárias apagadas ou queimadas, uma vez que o gestor desse serviço não poderá alegar desconhecimento do ponto de luz apagado na via pública, porque foi disponibilizado um serviço de 0800 para o munícipe comunicar o ponto que está às escuras. Não se aceita mais, ficar às escuras, até porque as pessoas se sentem inseguras. Informou o prefeito municipal dias atrás, que a instalação dessas luminárias está sendo executada nos bairros da periferia em direção a região central, que já se encontra iluminada, mas que em determinado momento terá substituída as velhas e obsoletas lâmpadas de mercúrio pelas as de Led, mais potentes e de melhor luminescência. Enfim, estamos vendo Três Lagoas perto a chegar em quase 100% de ruas asfaltadas.

A universalização da rede de esgoto está prestes a alcançar a casa dos 90%, e o abastecimento de água potável abastece todos os quadrantes da cidade. A captação de águas pluviais também avança, e assim vemos Três Lagoas ser dotada de uma infraestrutura urbana invejável. É preciso que estas conquistas sejam alardeadas para que a população saiba valorizar as suas próprias conquistas, as quais decorrem da boa aplicação do dinheiro público, que entra nos cofres da municipalidade em consequência dos impostos que os cidadãos pagam e das verbas públicas que chegam da União e do governo Estadual para a execução das obras que desejamos.

Essa conjugação de esforços é que proporciona o desenvolvimento da cidade que vê pela ação dos seus agentes políticos a defesa dos seus interesses e o incentivo para a sua industrialização. Luz para todos não é só iluminação pública, essa expressão também se traduz na alegria que faz com que os rosto de cada um de nós se sinta iluminado pelas boas coisas que acontecem na cidade onde moramos e vivemos com intensidade e empenho de que cada dia seja melhor que o outro.