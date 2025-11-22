Luzes de Natal serão acesas na abertura da programação festiva em Três Lagoas

Três Lagoas vai viver momentos de encanto, emoção e alegria com a chegada do “Natal Encantado – Luzes, Artes e Sonhos”. A programação, organizada pela Diretoria de Cultura, reúne apresentações musicais, dança, cerimônias tradicionais e a esperada chegada do Papai Noel, levando magia a diferentes pontos da cidade entre novembro e dezembro.



As celebrações começam no dia 27 de novembro, na Praça Ramez Tebet, a partir das 18h30, com apresentação do Coral Diocesano. Em seguida, serão acesas as luzes de Natal, marcando oficialmente o início das festividades. Às 19h30, será aberta a Cidade Encantada de Natal, seguida da apresentação da Banda Musical Cristo Redentor, encerrando a primeira noite com brilho e música.

A decoração de Natal está instalada por 22 pontos da cidade, incluindo a Lagoa Maior, principal cartão-postal, prometendo encantar moradores e visitantes. Árvores luminosas de até 12 metros, portais iluminados, figuras temáticas e elementos em 3D devem criar uma experiência visual única. Na Lagoa Maior, árvores flutuantes e iluminação refletida sobre a água vão proporcionar cenário de pura magia.

Além do Centro, os distritos de Arapuá e Jupiá também recebem decoração especial, garantindo que o espírito natalino alcance toda a cidade. A Cidade do Natal, montada na Esplanada da N.O.B, oferecerá espaço mágico com luzes, figuras temáticas e atrações para toda a família.



Locais tradicionais como a Catedral Sagrado Coração de Jesus, Praça Senador Ramez Tebet, Paço Municipal e as avenidas Antônio Trajano, Clodoaldo Garcia e Rosário Congro receberão iluminação especial, transformando-se em pontos de visitação. A ornamentação se estende a praças, rotatórias e prédios públicos.



PROGRAMAÇÃO

No dia 4 de dezembro, na Esplanada da N.O.B, às 18h30, o espetáculo “Uma Noite de Luz”, com o Coral Infantil, dará início à programação. A tradicional chegada do Papai Noel promete encantar crianças e famílias, seguida de apresentação do CRASE Lata.

No dia 5 de dezembro, ao meio-dia, a Igreja de Santo Antônio realiza a cerimônia de entrega da pia batismal, em ato simbólico. Às 19h, na Esplanada da N.O.B acontcerá o concerto musical “Noite Feliz”, com teclado e acordeon pelo Núcleo de Música, seguido de apresentação “De Volta ao Tempo”, com Coral Adulto.

Encerrando a programação, no dia 6 de dezembro, às 19h, a Esplanada da N.O.B será palco do espetáculo “Circus – A magia do circo através da dança”, com o Núcleo de Dança, prometendo um show de cores, movimentos e fantasia.