Luzes de Natal serão acesas na abertura da programação festiva em Três Lagoas

As celebrações começam no dia 27 de novembro, na Praça Ramez Tebet, a partir das 18h30, com apresentação do Coral Diocesano

Ana Cristina Santos

No dia 4 de dezembro, na Esplanada da N.O.B, às 18h30, o espetáculo “Uma Noite de Luz”, com o Coral Infantil, dará início à programação. Foto: Arquivo.
Três Lagoas vai viver momentos de encanto, emoção e alegria com a chegada do “Natal Encantado – Luzes, Artes e Sonhos”. A programação, organizada pela Diretoria de Cultura, reúne apresentações musicais, dança, cerimônias tradicionais e a esperada chegada do Papai Noel, levando magia a diferentes pontos da cidade entre novembro e dezembro.


As celebrações começam no dia 27 de novembro, na Praça Ramez Tebet, a partir das 18h30, com apresentação do Coral Diocesano. Em seguida, serão acesas as luzes de Natal, marcando oficialmente o início das festividades. Às 19h30, será aberta a Cidade Encantada de Natal, seguida da apresentação da Banda Musical Cristo Redentor, encerrando a primeira noite com brilho e música.
A decoração de Natal está instalada por 22 pontos da cidade, incluindo a Lagoa Maior, principal cartão-postal, prometendo encantar moradores e visitantes. Árvores luminosas de até 12 metros, portais iluminados, figuras temáticas e elementos em 3D devem criar uma experiência visual única. Na Lagoa Maior, árvores flutuantes e iluminação refletida sobre a água vão proporcionar cenário de pura magia.
Além do Centro, os distritos de Arapuá e Jupiá também recebem decoração especial, garantindo que o espírito natalino alcance toda a cidade. A Cidade do Natal, montada na Esplanada da N.O.B, oferecerá espaço mágico com luzes, figuras temáticas e atrações para toda a família.


Locais tradicionais como a Catedral Sagrado Coração de Jesus, Praça Senador Ramez Tebet, Paço Municipal e as avenidas Antônio Trajano, Clodoaldo Garcia e Rosário Congro receberão iluminação especial, transformando-se em pontos de visitação. A ornamentação se estende a praças, rotatórias e prédios públicos.


PROGRAMAÇÃO
No dia 4 de dezembro, na Esplanada da N.O.B, às 18h30, o espetáculo “Uma Noite de Luz”, com o Coral Infantil, dará início à programação. A tradicional chegada do Papai Noel promete encantar crianças e famílias, seguida de apresentação do CRASE Lata.
No dia 5 de dezembro, ao meio-dia, a Igreja de Santo Antônio realiza a cerimônia de entrega da pia batismal, em ato simbólico. Às 19h, na Esplanada da N.O.B acontcerá o concerto musical “Noite Feliz”, com teclado e acordeon pelo Núcleo de Música, seguido de apresentação “De Volta ao Tempo”, com Coral Adulto.
Encerrando a programação, no dia 6 de dezembro, às 19h, a Esplanada da N.O.B será palco do espetáculo “Circus – A magia do circo através da dança”, com o Núcleo de Dança, prometendo um show de cores, movimentos e fantasia.

Concurso

Neste ano, a Prefeitura de Três Lagoas instituiu oficialmente o Concurso de Decoração e Iluminação Natalina, voltado a residências e comércios no perímetro urbano, com objetivo de incentivar a ornamentação, promover o embelezamento da cidade e fortalecer o clima natalino.


O julgamento será realizado no período noturno, sem aviso prévio, considerando apenas a decoração externa de residências e fachadas de comércios. Critérios de avaliação incluem criatividade, originalidade, iluminação, harmonia de cores, impacto visual, inovação, estética do conjunto e uso de elementos da cultura e tradição local.
Premiação:
Residências
1º lugar: 100% de isenção no IPTU + troféu
2º lugar: 75% de isenção no IPTU + troféu
3º lugar: 50% de isenção no IPTU + troféu
4º e 5º lugares: 50% de isenção no IPTU

Comércios
1º lugar: 100% de isenção no IPTU, isenção das taxas municipais + troféu
2º lugar: 75% de isenção no IPTU, isenção das taxas + troféu
3º lugar: 50% de isenção no IPTU, isenção das taxas + troféu
4º e 5º lugares: 50% de isenção no IPTU, isenção das taxas
Inscrições podem ser feitas entre 24 de novembro e 15 de dezembro na Diretoria de Cultura ou pelo formulário online na página da prefeitura. Resultado será divulgado em 6 de janeiro de 2026.

