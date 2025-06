Mãe busca ajuda através de rifa para custear despesas de cirurgia do filho

Carolina de Souza Martins, moradora de Três Lagoas, está em uma cruzada para ajudar seu filho, Guilherme Bernardo de Souza Mello, de 8 anos, que vive com a avó materna em Garanhuns, Pernambuco. Guilherme necessita urgentemente de uma cirurgia corretiva para estrabismo nos dois olhos, além de lidar com Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) e ansiedade.

Apesar da nobre causa, Martins tem enfrentado dificuldades, pois muitas pessoas desconfiam da veracidade da rifa, pensando que pode ser fake news ou que ela esteja agindo de má-fé. A mãe explica que o dinheiro que ganha em Três Lagoas não é suficiente para cobrir os custos da cirurgia, por isso a necessidade da rifa. Para comprovar a legitimidade da ação, ela compartilha fotos de sua identidade e da identidade de Guilherme, além de fazer chamadas de vídeo constantes com o filho. “Não é feio. Prefiro me sacrificar, fazer uma rifa e melhorar as condições de vida do meu filho”, afirma Carolina, demonstrando sua determinação.

A cirurgia será realizada em Maceió, Alagoas, pois não há clínicas oftalmológicas especializadas para esse tipo de procedimento em Garanhuns, cidade onde Guilherme reside. A médica responsável pela cirurgia, ciente do histórico de saúde do menino, ofereceu um valor mais acessível para o procedimento.

Martins se mudou para Três Lagoas em busca de melhores oportunidades de emprego, conseguiu auxiliar o filho nos tratamentos relacionados ao TDAH, mas a cirurgia de estrabismo, que antes podia ser adiada, tornou-se prioridade agora que o menino completará 9 anos no próximo mês.

Para ajudar, os interessados em adquirir as dezenas da rifa podem entrar em contato com Carolina através do Pix, utilizando o número de telefone: 67 99120-2958. A mãe pede a colaboração de todos para que seu filho possa ter uma vida mais digna e livre do bullying.