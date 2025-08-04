Mãe é suspeita de descumprir decisão judicial sobre guarda da filha em Três Lagoas

Uma mulher de 33 anos é suspeita de desobedecer a uma decisão judicial referente à guarda da filha em Três Lagoas. Conforme o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), o pai da criança, que detém a guarda legal, procurou a polícia na tarde de sábado (2) para relatar que a ex-companheira se recusou a devolver a filha após o período combinado de férias.

Segundo relato da vítima, em audiência judicial, ficou estabelecido que a guarda da menor seria exercida pelo pai, com direito de visita da mãe em um fim de semana por mês. No entanto, durante as férias escolares, ele autorizou que a criança passasse alguns dias com a mãe na cidade de Ribas do Rio Pardo (MS), com a condição de que fosse devolvida até o dia 29 de julho para o retorno às aulas.

Ainda de acordo com o pai, após diversas tentativas de contato via aplicativo de mensagens, a suspeita afirmou que não entregaria mais a filha, contrariando o acordo judicial. O caso ocorreu no bairro Jardim das Violetas, e o tempo de atendimento policial foi registrado em pouco mais de cinco minutos.