Mãe organiza rifa solidária para comprar medicamento que controla crises do filho

A história da três-lagoense Fabrícia Rayane dos Santos, de 40 anos, é marcada por força e dedicação. Mãe de João Adilson, jovem de 15 anos com paralisia cerebral, epilepsia e autismo, ela precisou abandonar a carreira para cuidar integralmente do filho, que exige atenção 24 horas por dia.
Nos últimos dois meses, uma nova esperança surgiu para a família: o canabidiol puro de 200 mg, medicamento que eliminou as crises convulsivas de João nesse período e trouxe mais qualidade de vida ao adolescente. Porém, o remédio não está disponível pelo SUS, e seu alto custo tem dificultado a continuidade do tratamento.
Desde que passou a usar o canabidiol, João não apresenta convulsões — mesmo diante de quadros de febre alta e infecções, situações que antes desencadeavam crises severas.
Mas a família enfrenta dificuldades para manter o tratamento. Cada frasco custa aproximadamente R$ 1.500, e João precisa de três frascos por mês para tomar a dose indicada pelo médico.
“Como não temos condições de comprar a dose completa, estamos dando apenas metade da dose”, relata Fabrícia.
“Quando conseguirmos oferecer a medicação completa e ele ficar um ano sem crises, o médico começa a reduzir os outros remédios, que podem causar danos ao fígado e aos rins”.
A mãe já entrou com pedido judicial para ter acesso ao medicamento, mas o processo é lento e burocrático. Enquanto isso, ela encontrou uma forma de seguir lutando.
Para garantir os próximos frascos, Fabrícia está realizando uma rifa solidária, que sorteará dois kits de cosméticos do Boticário — um masculino (Malbec) e um feminino (Floratta).
O sorteio será realizado no dia 7 de dezembro, com transmissão gravada e enviada aos participantes.
As contribuições podem ser feitas de qualquer lugar do Brasil. Basta entrar em contato pelo WhatsApp (67) 9 9113-1559, e escolher um ou mais números.
A iniciativa tem recebido a colaboração de amigos e moradores da cidade. A cada nova doação, a esperança se renova para João e sua família.
“A solidariedade faz a diferença na vida de uma pessoa. Estamos lutando por uma vida melhor para ele”, desabafou a mãe.