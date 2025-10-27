Mãe organiza rifa solidária para comprar medicamento que controla crises do filho

A história da três-lagoense Fabrícia Rayane dos Santos, de 40 anos, é marcada por força e dedicação. Mãe de João Adilson, jovem de 15 anos com paralisia cerebral, epilepsia e autismo, ela precisou abandonar a carreira para cuidar integralmente do filho, que exige atenção 24 horas por dia.

Nos últimos dois meses, uma nova esperança surgiu para a família: o canabidiol puro de 200 mg, medicamento que eliminou as crises convulsivas de João nesse período e trouxe mais qualidade de vida ao adolescente. Porém, o remédio não está disponível pelo SUS, e seu alto custo tem dificultado a continuidade do tratamento.

Desde que passou a usar o canabidiol, João não apresenta convulsões — mesmo diante de quadros de febre alta e infecções, situações que antes desencadeavam crises severas.

Mas a família enfrenta dificuldades para manter o tratamento. Cada frasco custa aproximadamente R$ 1.500, e João precisa de três frascos por mês para tomar a dose indicada pelo médico.

“Como não temos condições de comprar a dose completa, estamos dando apenas metade da dose”, relata Fabrícia.