Mais 24 vítimas caem em golpes de estelionatários em Três Lagoas

A cada dia, golpistas se aperfeiçoam e desenvolvem novas estratégias para obter dados pessoais e bancários de vítimas, causando prejuízos financeiros em diversas cidades. Em Três Lagoas, somente neste ano, já foram registrados 24 casos de estelionato, atingindo pessoas de todas as idades — incluindo idosos, adultos, jovens, um adolescente e até mesmo uma criança — conforme levantamento da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp). Em 2024, o município fechou o ano com 200 ocorrências do tipo.

No cenário estadual, os dados também preocupam. Entre janeiro e abril de 2025, foram contabilizados 2.690 casos de estelionato em Mato Grosso do Sul. No acumulado do ano anterior, o número chegou a 14.621 registros.

Entre os golpes mais frequentes estão os que envolvem uso indevido de cartões de crédito e transferências via Pix. Os criminosos se passam por amigos ou familiares, enviam links falsos por redes sociais ou por aplicativos de mensagens como o WhatsApp, sempre com o objetivo de enganar a vítima e obter vantagens financeiras.

FALSO ADVOGADO

Um golpe que tem chamado a atenção em Três Lagoas envolve estelionatários que se passam por advogados. Fingindo representar escritórios de advocacia, eles entram em contato com supostos clientes e informam que uma indenização em um processo já está liberada. Em seguida, solicitam dados bancários para realizar o depósito, mas em poucos segundos esvaziam as contas das vítimas.