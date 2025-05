Mais de 1 milhão de assegurados do INSS pedem restituição de débitos indevidos

Após uma série de denúncias em todo o Brasil, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a Operação Sem Desconto na quarta-feira (14). Agora, é possível solicitar a restituição das cobranças indevidas realizadas ao longo dos anos por associações e sindicatos que utilizavam o INSS para debitar valores sem autorização prévia.

A estimativa é de um rombo de 9 milhões de reais no bolso dos segurados do INSS. Segundo especialistas, aposentados e pensionistas com empréstimos eram os alvos mais comuns, e os descontos variavam de acordo com o salário.

Nos primeiros três dias, mais de um milhão de solicitações de restituição já foram realizadas. A advogada previdenciária Izabelly Staut explicou como fazer o processo. “Agora, para saber se houve descontos indevidos, é necessário consultar o aplicativo ou site Meu INSS, verificar no sininho de notificações se há identificação de associações que realizaram débitos e solicitar a restituição. Esse valor será cobrado diretamente da associação ou sindicato.”