Mais de 300 pessoas não comparecem em agendamento do novo RG

O posto de identificação de Três Lagoas abrirá um novo período de agendamento para emissão do RG a partir desta semana. Durante entrevista ao RCN Notícias, da Cultura FM e TVC HD, desta sexta-feira (28), a coordenadora do posto de identificação, Cristiane Soares Corrêa, explicou que as vagas disponíveis serão para o mês de abril, já que todas as datas de março foram preenchidas no início de fevereiro.

O agendamento é realizado exclusivamente pelo site da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), e a população deve se programar para comparecer no dia marcado. A ausência de agendados tem sido um problema: em fevereiro, 32% das pessoas não compareceram, resultando em 370 faltas. Destas, apenas 170 puderam ser substituídas por atendimentos emergenciais.

Para quem precisa do RG com urgência, há a possibilidade de encaixes, mas é necessário comprovar a necessidade. Casos aceitos incluem exigência do documento para trabalho, perícias do INSS, saques bancários e outras situações comprovadas com documentação específica. Pedidos sem justificativa formal não são atendidos de forma emergencial.