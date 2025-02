Mais de 300 vagas de emprego estão disponíveis na Casa do Trabalhador nesta sexta-feira

As vagas ofertadas são:

Nesta sexta-feira (28), estão disponíveis 310 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas. Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à agência para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938/3929-1934 ou 3929-1936.