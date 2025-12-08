Mais de 4.500 famílias irão receber cestas natalinas durante campanha 'Natal Solidário'

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), inicia no próximo dia 15 de dezembro a campanha “Natal Solidário”, que neste ano vai garantir a entrega de 4.526 cestas básicas para famílias acompanhadas pelos CRAS do município. As distribuições ocorrerão entre os dias 15 e 19 de dezembro, sempre a partir das 7h.

A campanha representa um gesto de cuidado, acolhimento e esperança para as famílias três-lagoenses que enfrentam dificuldades. As cestas serão entregues às famílias cadastradas e assistidas pelas seis unidades dos Centros de Referência de Assistência Social.

A iniciativa também contempla famílias atendidas no Distrito de Arapuá, Garcia e nas áreas rurais.