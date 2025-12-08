Veículos de Comunicação
Mais de 4.500 famílias irão receber cestas natalinas durante campanha 'Natal Solidário'

As distribuições ocorrerão entre os dias 15 e 19 de dezembro, sempre a partir das 7h

Redação RCN67

As cestas natalinas foram recebidas pela Prefeitura no último sábado (6), e já estão sendo preparadas para distribuição. Foto: Divulgação/Assessoria.
A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), inicia no próximo dia 15 de dezembro a campanha “Natal Solidário”, que neste ano vai garantir a entrega de 4.526 cestas básicas para famílias acompanhadas pelos CRAS do município. As distribuições ocorrerão entre os dias 15 e 19 de dezembro, sempre a partir das 7h.

A campanha representa um gesto de cuidado, acolhimento e esperança para as famílias três-lagoenses que enfrentam dificuldades. As cestas serão entregues às famílias cadastradas e assistidas pelas seis unidades dos Centros de Referência de Assistência Social.

A iniciativa também contempla famílias atendidas no Distrito de Arapuá, Garcia e nas áreas rurais.

Para receber a cesta, é necessário que a família esteja inscrita no Cadastro Único, dentro dos critérios da Política de Assistência Social, e retire a senha no CRAS ao qual está referenciada. Esse cuidado na organização garante que o benefício chegue a quem realmente precisa e que a entrega aconteça de forma tranquila e segura.

As cestas natalinas foram recebidas pela Prefeitura no último sábado (6), e já estão sendo preparadas para distribuição.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

