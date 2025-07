Mais de 40 mil pessoas devem participar do 3° Festival Gastronômico Caipira em Três Lagoas

A terceira edição do Festival Gastronômico Caipira acontece nos dias 25, 26 e 27 de julho, no estacionamento do Shopping Três Lagoas. O evento, que já integra o calendário oficial do município, celebra a cultura julina com entrada gratuita, shows ao vivo, comidas típicas, danças tradicionais e ambiente familiar.

Em entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, o presidente da Abrasel e organizador do evento, Brenner Salviano, destacou que esta será a maior edição do festival até agora. A programação inclui atrações nacionais e regionais, com Falamansa na sexta-feira (25), Loubet no sábado (26), além de Felipe & Vinícius, Allex & Wander, Alba Lessa e Anderson & Claudinho.

“É um evento completo, voltado para a família, com segurança, música boa e muita comida típica. Quem for, vai viver uma verdadeira experiência cultural”, afirmou Salviano.

A praça de alimentação contará com pratos típicos como costelão, torresmo de rolo, baião de dois, arroz carreteiro, pastel e lanches artesanais, comercializados por estabelecimentos locais associados à Abrasel. O evento também contará com espaço kids, brincadeiras juninas, quadrilhas, “shot da alegria”, além da participação de empresas privadas que apoiam a festa.

Realizado em uma área de 4.600 m², o festival deve receber mais de 40 mil pessoas nos três dias de programação. O evento conta com apoio da Prefeitura de Três Lagoas, Governo do Estado, Câmara Municipal e Sebrae.