Mais de 500 atletas participam do Jet’s 2025 em Três Lagoas

Os competidores, com idades entre 12 e 17 anos, acumulam experiências importantes no esporte, muitos deles já tendo representado Três Lagoas em campeonatos estaduais e nacionais. A seletiva, realizada durante a competição, é essencial para definir os atletas que representarão a cidade nos jogos estaduais, oferecendo um período de treinamento intenso antes das próximas disputas.

Os Jogos Escolares de Três Lagoas (Jet’s 2025) estão na fase final, reunindo mais de 500 atletas em diversas modalidades esportivas. O evento tem sido um sucesso, proporcionando oportunidades para jovens talentos do município.

O apoio da comunidade tem sido um diferencial, com grande presença de pais e torcedores, principalmente nas competições de futsal e vôlei feminino. O incentivo fortalece a cultura esportiva local e motiva os jovens atletas.

Entre as modalidades em destaque, atletismo e natação se sobressaem, com Três Lagoas revelando talentos que conquistam espaço no cenário nacional e internacional. Um dos exemplos é uma atleta local que se prepara para competir na Sérvia. Apesar de algumas provas dessas modalidades serem realizadas em municípios vizinhos, os resultados têm sido promissores, consolidando a cidade como um celeiro de talentos esportivos.