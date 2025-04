Mais de 570 crianças com transtornos estão matriculadas nas escolas municipais

A psiquiatra, Júlia Nascimento, atua com foco no atendimento de crianças e adolescentes. Ela percebeu os primeiros sinais de autismo em seu próprio filho, quando ele tinha um ano e meio, e o diagnóstico foi confirmado aos dois anos de idade. “Algumas peculiaridades no comportamento dele que sugeriam o diagnóstico de autismo infantil. Essa questão de preferência objetos que giram, brincar de uma forma diferente do habitual. O diagnóstico foi feito por um neuropediatra em São José do Rio Preto, após uma avaliação neuropsicológica e atendimentos seriados”.

Em Três Lagoas, pais de alunos com necessidades especiais discutem a falta de acompanhantes exclusivos em sala de aula. Atualmente, as escolas municipais atendem 571 crianças com deficiências. Dentre elas, 488 tem um diagnóstico de transtorno do espectro autismo TEA. Desse total, 112 alunos estão na educação infantil e 376 no ensino fundamental.

A coordenadora da Educação Especial do município, Miriam Dias, destacou que, a cada dia, novas crianças chegam às escolas com diagnósticos. Para atender essa crescente demanda, Miriam ressaltou a importância da atuação dos profissionais de apoio. “O profissional faz toda a orientação e acompanhamento, todas as necessidades das crianças são amparadas. Nosso lema é que seja uma independência futura para eles”.