Mais de 58 mil infrações de trânsito são registradas por radares em Três Lagoas

De 1º de janeiro a 31 de outubro deste ano, Três Lagoas contabilizou 58.010 infrações de trânsito registradas por radares eletrônicos instalados na cidade, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS).

Do total de autuações, 40.233 correspondem a condutores flagrados transitando em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. Outras 14.708 foram registradas por excesso de velocidade acima de 20% e até 50% do limite, enquanto 3.069 motoristas foram autuados por ultrapassar em mais de 50% a velocidade máxima permitida.

O limite máximo permitido nas vias em que os radares estão instalados é 40 km/h. O condutor que excede a velocidade máxima permitida na via em mais de 50% tem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa.

Para o diretor do Departamento de Trânsito, José Aparecido de Moraes, o número de infrações é expressivo, mas reflete o comportamento diário de muitos condutores que desrespeitam as leis de trânsito. “Ao observarmos o dia a dia, percebemos muitos motoristas conduzindo de forma totalmente irresponsável. É um número que, no meu entender, está até abaixo do que esperávamos. Lógico que não queremos que aumente, mas que diminua e, se possível, zere”, afirmou.

Segundo Moraes, a solução para reduzir as infrações é simples: cumprir as normas de trânsito. “Basta o condutor cumprir com suas obrigações, preservar a própria vida e a de terceiros”, reforçou.