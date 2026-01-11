Mais de mil motoristas são flagrados sem habilitação em Três Lagoas

O trânsito de Três Lagoas tem se tornado cada vez mais desafiador e perigoso. Circular pelas ruas e avenidas do município exige atenção redobrada de motoristas, pedestres e ciclistas. Dados oficiais revelam um cenário preocupante: 1.024 pessoas foram flagradas dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ao longo de 2025, um aumento de 16,6% em relação a 2024.

O número, considerado alto pelos órgãos de fiscalização, representa uma média de 85 condutores multados por mês apenas por esse tipo de imprudência. Muitos deles, segundo as autoridades, não apenas circulam sem preparo, como também acabam se envolvendo em acidentes. “São condutores sem formação adequada, que colocam em risco a própria vida e a de todos que compartilham o trânsito”, alerta o gerente de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Departamento de Trânsito de Três Lagoas (Detran-MS), Rubens Ajala.

As autuações são realizadas pelos agentes municipais de trânsito e pela Polícia Militar, que atuam de forma integrada na fiscalização diária. Todas as ocorrências são encaminhadas ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul, responsável pela consolidação das estatísticas.