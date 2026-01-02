Mais de mil pessoas são flagradas dirigindo sem CNH em Três Lagoas

O dia a dia no trânsito de Três Lagoas tem se tornado cada vez mais desafiador e perigoso. Dados oficiais revelam um número preocupante de motoristas dirigindo sem preparo e sem habilitação, colocando em risco não apenas a própria vida, mas também a de pedestres, ciclistas e outros condutores.

De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), 1.024 pessoas foram flagradas dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Três Lagoas, entre janeiro e dezembro de 2025. O número representa um aumento de 16,6% em relação a 2024, quando 878 motoristas foram autuados pela mesma infração.

Na prática, os dados mostram que pelo menos 85 condutores por mês foram multados no município por dirigir sem habilitação — índice considerado alto pelas autoridades de trânsito.

Segundo o gerente de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, Rubens Ajala, a situação preocupa e contribui diretamente para o aumento do risco de acidentes. “São motoristas sem preparo, alguns já envolvidos em acidentes, que colocam em perigo todos que utilizam as vias”, alerta.