Mais de mil pessoas são flagradas dirigindo sem CNH em Três Lagoas

O dia a dia no trânsito de Três Lagoas tem se tornado cada vez mais desafiador e perigoso. Dados oficiais revelam um número preocupante de motoristas dirigindo sem preparo e sem habilitação, colocando em risco não apenas a própria vida, mas também a de pedestres, ciclistas e outros condutores.
De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), 1.024 pessoas foram flagradas dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Três Lagoas, entre janeiro e dezembro de 2025. O número representa um aumento de 16,6% em relação a 2024, quando 878 motoristas foram autuados pela mesma infração.
Na prática, os dados mostram que pelo menos 85 condutores por mês foram multados no município por dirigir sem habilitação — índice considerado alto pelas autoridades de trânsito.
Segundo o gerente de Fiscalização e Patrulhamento Viário do Detran-MS, Rubens Ajala, a situação preocupa e contribui diretamente para o aumento do risco de acidentes. “São motoristas sem preparo, alguns já envolvidos em acidentes, que colocam em perigo todos que utilizam as vias”, alerta.
As infrações são registradas pelos agentes municipais de trânsito e pela Polícia Militar, que atuam de forma integrada na fiscalização. Todas as ocorrências são encaminhadas ao Detran-MS, responsável pela consolidação das estatísticas regionais.
Em todo o estado de Mato Grosso do Sul, 15.700 motoristas foram multados em 2025 por não apresentar CNH. Desse total, Três Lagoas responde por 1.024 casos. Em 2023, o município já havia registrado 972 ocorrências, o que demonstra a persistência do problema ao longo dos anos.
Multa
Dirigir sem habilitação é considerado infração gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. A penalidade inclui multa de R$ 880, sete pontos na carteira — quando houver CNH — e retenção do veículo, que só é liberado após a apresentação de um condutor habilitado.