Manutenção no sistema deixa bairros sem água nesta terça-feira em Três Lagoas

A Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul) informou que haverá a falta de água em vários bairros de Três Lagoas, nesta terça-feira (1º). De acordo com a empresa, a interrupção do fornecimento de água ocorre por conta de manutenção técnica da rede de sistema. Dessa forma, os moradores terão abastecimento interrompido das 8h às 22h de hoje.

A Sanesul informou que os bairros afetados são: Santa Luzia, Ipacaraí, Jardim Europa, Mais Parque, Alto Boa Vista, condomínio Quarta da Lagoa e adjacências.