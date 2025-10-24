Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Reforma

Manutenção Predial finaliza revitalização da praça da Vila Piloto e inicia serviços no Jardim das Acácias

Os brinquedos do parquinho foram substituídos, garantindo mais segurança e lazer para as crianças

Redação RCN67

Com a conclusão dos trabalhos na Vila Piloto, a equipe já iniciou as ações de revitalização na praça do Jardim das Acácias. Foto: Divulgação/Assessoria.
A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), segue com o cronograma de revitalização de praças públicas em diversos bairros do Município. Recentemente, os serviços foram concluídos na praça da Vila Piloto.

A equipe de Manutenção Predial realizou uma série de melhorias no local, incluindo a reforma das calçadas, aplicação de pedras, recuperação de meio-fio, pintura de estruturas e reparos nas partes de alvenaria. Além disso, os brinquedos do parquinho foram substituídos, garantindo mais segurança e lazer para as crianças.

Com a conclusão dos trabalhos na Vila Piloto, a equipe já iniciou as ações de revitalização na praça do Jardim das Acácias.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

