Manutenção Predial finaliza revitalização da praça da Vila Piloto e inicia serviços no Jardim das Acácias

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), segue com o cronograma de revitalização de praças públicas em diversos bairros do Município. Recentemente, os serviços foram concluídos na praça da Vila Piloto.

A equipe de Manutenção Predial realizou uma série de melhorias no local, incluindo a reforma das calçadas, aplicação de pedras, recuperação de meio-fio, pintura de estruturas e reparos nas partes de alvenaria. Além disso, os brinquedos do parquinho foram substituídos, garantindo mais segurança e lazer para as crianças.