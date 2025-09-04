Mapa de calor indica áreas de risco do Aedes Aegypti em Três Lagoas

Três Lagoas recebeu um novo mapa de calor que indica as áreas de maior risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. O levantamento, elaborado em parceria com a Fiocruz, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado, mostra pontos críticos no município com alta densidade do vetor, além de regiões em semialerta e outras ainda sem registro significativo.
Segundo a coordenadora de entomologia, Georgia Medeiros, o mapa é uma ferramenta essencial para orientar as ações da prefeitura.
“A partir do momento que o setor de endemias está com um mapa de calor, ele consegue centralizar ações específicas naquela localidade para eliminar os mosquitos e evitar pessoas contaminadas”, explicou.
Os dados mais recentes, referentes à 33ª semana epidemiológica (agosto), revelam que algumas áreas já aparecem em vermelho, com alta infestação, enquanto outras permanecem em azul. No entanto, o alerta é constante, já que o mosquito circula entre bairros vizinhos.
“Se o morador não fizer a eliminação dos focos no quintal, logo o bairro vizinho também será acometido”, reforçou Medeiros.
Além da dengue, que permanece como a principal preocupação, o município também monitora casos de zika e chikungunya. Atualmente, Três Lagoas registra 72 casos de chikungunya, considerada mais agressiva e com risco de sequelas. Outro ponto de atenção é o retorno da circulação do vírus da dengue tipo 3 no Mato Grosso do Sul.
“Infelizmente já registramos até óbitos por conta da doença. Não podemos baixar a guarda”, alertou.
O Comitê de Enfrentamento à Dengue aprovou medidas para setembro, incluindo vistorias em parceria com o Ministério Público, reuniões com presidentes de bairro e ações educativas em escolas e creches, com uso de material didático que mostra o ciclo do mosquito.
“A dengue não é difícil de ser eliminada, mas depende da população. Hoje o mosquito se adaptou até a águas com óleo. Cabe a nós nos adaptarmos também e eliminar qualquer criadouro”, finalizou.
As autoridades reforçam que cada morador deve dedicar pelo menos dez minutos semanais para vistoriar sua residência e eliminar recipientes que possam acumular água. Até mesmo uma casca de ovo pode se tornar foco de proliferação do mosquito.