Mapa de calor indica áreas de risco do Aedes Aegypti em Três Lagoas

Três Lagoas recebeu um novo mapa de calor que indica as áreas de maior risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti. O levantamento, elaborado em parceria com a Fiocruz, o Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado, mostra pontos críticos no município com alta densidade do vetor, além de regiões em semialerta e outras ainda sem registro significativo.

Segundo a coordenadora de entomologia, Georgia Medeiros, o mapa é uma ferramenta essencial para orientar as ações da prefeitura.

“A partir do momento que o setor de endemias está com um mapa de calor, ele consegue centralizar ações específicas naquela localidade para eliminar os mosquitos e evitar pessoas contaminadas”, explicou.

Os dados mais recentes, referentes à 33ª semana epidemiológica (agosto), revelam que algumas áreas já aparecem em vermelho, com alta infestação, enquanto outras permanecem em azul. No entanto, o alerta é constante, já que o mosquito circula entre bairros vizinhos.