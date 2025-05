Marcelo Gopfert, de Três Lagoas é campeão brasileiro

O três-lagoense Marcelo Marthes Gopfert, de 42 anos, conquistou o título de Campeão Brasileiro de Jiu-Jitsu 2025, no dia 29 de abril, em Barueri (SP).

Marcelo disputa os torneios na categoria master 3, faixa azul leve, que vai até 70 quilos. O atleta de artes marciais destaca que o Campeonato Brasileiro, promovido pela CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu), considerado o mais difícil do mundo, só fica atrás do mundial nos Estados Unidos. “Pra mim é uma alegria muito grande. Fui pra ganhar, mas sabia das dificuldades que iria encontrar. Este campeonato reúne os melhores atletas do país. E, graças a Deus, consegui me manter tranquilo na hora de lutar. Fiz três combates sem tomar nenhum ponto, e isso pra mim é espetacular”, explicou Marcelo sobre sua conquista.