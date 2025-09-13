Veículos de Comunicação
Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis e terá show gospel de Theo Rubia neste sábado

Dois dias de muita fé, união e oração entre os fiéis, em Três Lagoas

Kelly Martins

Dois dias de muita fé, união e oração entre os fiéis, em Três Lagoas. Foto: Divulgação.
Dois dias de muita fé, união e oração entre os fiéis, em Três Lagoas. Foto: Divulgação.

Com o tema “Que Ele Cresça”, a 7ª edição da Marcha para Jesus teve início na nesta sexta-feira (12) e se estenderá até este sábado (13), prometendo movimentar a cidade com momentos de louvor, confraternização e expressões de fé. A Esplanada da NOB é o ponto de encontro dos fiéis a partir de 19h. A iniciativa é organizada pelo Conselho de Pastores e Líderes de Três Lagoas (CPLTL) e pelo Conselho de Pastores do Estado do Mato Grosso do Sul (ConsepaMS), com apoio da prefeitura e do governo.

PROGRAMAÇÃO
Na tarde deste sábado (13), será a Marcha para Jesus e a concentração está marcada para às 15h30, na Praça da Bíblia, localizada na frente do terminal rodoviário. De lá, os participantes seguirão em caminhada pela avenida Antônio Trajano dos Santos até a Esplanada NOB, onde se dará continuidade à programação. Haverá apresentação de grupos locais, bandas regionais, louvor, oração e o encerramento com show gospel nacional do cantor Theo Rubia.

Na sexta-feira (12), o evento contou com a apresentação do grupo F. Hope Music..
Além dos momentos de culto e louvor, as igrejas envolvidas montaram barracas no local do evento, com estrutura para acolher os participantes, oferecer orientações, comunhão e ações básicas de logística e apoio.

TRÂNSITO
Para garantir a segurança e o bom andamento da Marcha, haverá interdições de trânsito nas proximidades da Esplanada NOB. Estarão fechados o acesso de entrada e saída da rua Esplanada à avenida Rosário Congro, bem como a extensão em direção à Cascata na NOB. Também ficará impedido o acesso à Rosário Congro e à rua Esplanada, pela rua Figueiredo Galpões.

A infraestrutura contará com sonorização, palco para as apresentações, iluminação, banheiros químicos, serviço de apoio para atendimento emergencial, além de organização para o fluxo de pessoas. Haverá também espaços dedicados à expressão religiosa, orações e momentos de reflexão ao longo da marcha.

OBJETIVO
Mais do que uma manifestação religiosa, a Marcha para Jesus busca promover a união da comunidade cristã de Três Lagoas, além de fomentar a esperança e a fé entre os participantes. Para muitos, é uma oportunidade de demonstrar compromisso espiritual, reconexão com valores e fortalecimento da solidariedade entre as igrejas e entre os fiéis.

O lema “Que Ele Cresça” sugere desejo de expansão espiritual, crescimento da fé pessoal e coletiva, bem como aprofundamento dos laços de comunhão cristã. O evento faz parte do calendário do município.

