Marechal Rondon vira corredor do tráfico entre Três Lagoas e Araçatuba

Rota interestadual favorece circulação de drogas, armas e suspeitos ligados a crimes violentos

Ana Cristina Santos

Ponte sobre o rio Paraná reforça corredor usado por organizações criminosas entre Três Lagoas e Araçatuba - Foto: Arquivo
A ligação entre Três Lagoas e Araçatuba (SP), marcada pela ponte sobre o rio Paraná e pelo fluxo intenso na Marechal Rondon, reforça um corredor estratégico utilizado por grupos criminosos para movimentação de drogas, armas e integrantes envolvidos em diferentes delitos. A rota, explorada por organizações que atuam nos dois lados da divisa estadual, tornou-se alvo permanente das forças de segurança.

O delegado Ricardo Henrique Cavagna, titular do Setor de Investigações Gerais (SIG), explicou em entrevista ao RCN Notícias da Cultura FM e TVC, que a investigação confirmou o uso constante desse eixo por traficantes e integrantes de organizações interestaduais. “Esta rota entre Três Lagoas e Araçatuba vem sendo utilizada por criminosos para circulação de drogas e apoio a atividades ilícitas. Durante a investigação, identificamos ligação direta entre integrantes dos dois municípios e constatamos que a ponte é usada como corredor do tráfico. A prisão realizada em Araçatuba confirmou essa conexão, inclusive com confissão de movimentação de entorpecentes entre as cidades e apreensão de celulares que serão analisados“, disse.

O cenário investigado motivou a deflagração da Operação Sentinela nesta semana, realizada simultaneamente em Três Lagoas e Araçatuba. A ofensiva mobilizou mais de 70 policiais da Polícia Civil e da Polícia Militar, com apoio de equipes especializadas de Campo Grande e da Polícia Civil paulista. O foco foi uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas, estelionato e crimes violentos registrados na região.

Trabalhos conduzidos pelo SIG e pelo Núcleo Regional de Inteligência reuniram elementos que demonstraram atuação conjunta entre suspeitos de ambos os municípios. A operação cumpriu 14 mandados de busca e apreensão. Drogas como maconha, cocaína e crack foram encontradas, além de armas de fogo, munições e dinheiro. Cinco pessoas foram presas em flagrante. A apreensão de material ilícito reforça, segundo as forças policiais, o papel estratégico da rota interestadual no abastecimento de pontos de venda.

A Sentinela também contemplou investigações sobre tentativas de homicídio registradas recentemente em Três Lagoas, além de casos de estupro e outros procedimentos em andamento nas delegacias do município. A atuação conjunta permitiu avanço simultâneo em diferentes frentes investigativas reunidas em um único esforço.

Cavagna reforça a importância da colaboração da população. “As denúncias anônimas são fundamentais. Muitas investigações começam com informações repassadas por moradores que observam movimentações suspeitas. É esse fluxo de dados que permite aprofundar apurações e chegar a resultados como os obtidos nesta operação”.

Denúncias podem ser feitas anonimamente pelo WhatsApp do SIG, no número 99226-8210, e pelo WhatsApp da Polícia Militar, no 3919-9700, além do telefone 190. As equipes reforçam que o enfrentamento ao tráfico e às organizações criminosas depende da participação da comunidade na identificação de pontos de venda e circulação de produtos ilícitos.

