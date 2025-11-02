Maria Eduarda voa longe e transforma sonho em ouro

No instante em que seus pés tocaram a areia, o tempo pareceu suspenso. O silêncio do estádio deu lugar a um grito — não apenas de vitória, mas de descoberta. Aos 15 anos, Maria Eduarda da Silva Santos, de Três Lagoas (MS), saltou 5,69 metros, o melhor salto de sua carreira, e conquistou o título de campeã brasileira no salto em distância, durante o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16.

“Nossa, passa um filme na minha cabeça, meu Deus como eu fiz isso, e agora só penso que dá para melhorar, e se Deus quiser vou chegar nos 7 metros”, relatou Maria Eduarda, ainda vivendo a euforia do salto. O feito, alcançado sob o sol da capital paraibana, foi mais do que um número no placar. Foi o voo de uma menina que aprendeu a acreditar na força das próprias pernas — e na leveza dos seus sonhos. De volta a Três Lagoas, e na rotina de uma adolescente, na Escola Estadual João Magiano Pinto, o Jomap, Maria Eduarda confessou que está muito feliz com o título de campeã brasileira.

“Estou muito feliz, é o meu primeiro título de campeã brasileira, sou grato aos meus treinadores Reynaldo e Alex, a diretora da escola Lourdinha, que sempre me apoia, então encerro 2025 com gratidão a todos”, contou Maria Eduarda. Mas a história não parou ali. No mesmo campeonato, a jovem voltou à pista e, com energia renovada, garantiu também o bronze no salto triplo. Duas medalhas, duas provas, uma atleta que começa a traçar o próprio caminho entre as promessas do atletismo brasileiro.